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Украина может получить собственные редкоземельные металлы: выявлены перспективные залежи в Кировоградской области

полезные ископаемые
"Велта" обнаружила перспективные залежи на месторождении.

Украинская компания "Велта" заявила о предварительном обнаружении залежей редкоземельных металлов на Бирзуловском титановом месторождении в Кировоградской области.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец "Велты" Андрей Бродский.

Редкоземельные элементы в Украине

Украинская компания получила обнадеживающие предварительные данные о наличии редкоземельных элементов в титановых рудах Бирзуловского месторождения Кировоградской области.

Исследования проводятся в рамках международного проекта REPTiS, реализуемого в рамках программы Horizon Europe. Участие в нем принимает мощный консорциум ведущих европейских научных учреждений, который в прошлом году предоставил грант на разработку и усовершенствование методов обогащения сырья на горно-обогатительном комбинате "Велта".

"Некоторое время назад я с юмором относился к разговорам о наличии редкоземельных металлов в Украине. Казалось, что есть цветные и редкие металлы, но с редкоземами — не очень. И вот сегодня мы улыбались, потому что получили первые очень обнадеживающие результаты", — отметил Бродский.

Согласно предварительным выводам одного из участников консорциума, добываемый на месторождении ильменит может содержать критически важные металлы, среди которых:

  • ниобий (Nb);
  • ванадий (V);
  • гафний (Hf);
  • скандий (Sc);
  • иттрий(Y);
  • лантан (La);
  • церий (Ce);
  • неодим (Nd);
  • торий (Th).

Эти элементы находятся на стадии дополнительных исследований, цель которых — подтвердить возможность их промышленной добычи и производства.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько