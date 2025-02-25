Редкоземельные металлы: Шмыгаль рассказал о деталях соглашения между США и Украиной

Украина обсуждает с США возможность создания совместного инвестиционного фонда, куда будут направляться будущие доходы от добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.

Соглашение не будет колониальным

По его словам, Украина не обсуждает ни один вопрос о критических минералах без гарантий безопасности, без мирного плана. Поэтому в переговорах Киев настаивает на двух пунктах: гарантии безопасности и экономическое сотрудничество.

Как отметил глава правительства, в вопросе экономического сотрудничества рассматриваются разные сферы, в частности, восстановление. Украина предлагает одинаковые условия для всех партнеров, участвующих в поддержке нашего государства в течение трех лет войны.

"Украина сейчас обсуждает с США возможность создания общего, инвестиционного фонда, куда Украина будет инвестировать будущие доходы от добычи критически важного сырья, от доходов, получаемых государственными предприятиями. И это вклад Украины. Со стороны США будет вклад в виде наличных денег, то есть фактически денег, на разные направления. И это будет примерно 50 на 50 вкладов в такой своеобразный фонд. Таким образом, этот фонд будет управляться как правительствами Украины, так и Соединенными Штатами", — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас готовится только первое соглашение о намерениях создать такой инвестиционный фонд между двумя странами.

“То есть ничего экстраординарного. Ничего подобного колониальному соглашению не обсуждается. Абсолютно, еще раз уверяю вас”, — сказал премьер-министр.

Шмигаль подчеркнул, что это потенциальное соглашение о создании инвестиционного фонда не может противоречить существующим международным соглашениям об ассоциации с Европейским Союзом, а также соглашениям с международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирным банком).

Но глава правительства обратил внимание на то, что прежде всего полезные ископаемые нужно добыть, а потом уже оценить, сколько это стоит. На это, по прогнозам Шмыгаля, понадобится не один десяток лет работы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина занимает первое место в Европе по запасам урана и лития и предлагал европейцам создавать совместные предприятия, которые дадут ЕС стратегическое преимущество.

Редкоземельные металлы: соглашение между Украиной и США

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи. Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Но Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент недавно посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами. США направили предложение по соглашению только за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался. В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло. В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Как писал The Telegraph, получивший черновой вариант контракта до его официального принятия, соглашение означает фактическую экономическую колонизацию Украины США на неопределенный срок и предусматривает невероятное бремя возмещения, выполнение которого кажется невозможным.

После этого Белый дом передал Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

24 февраля Трамп заявил, что соглашение по ресурсам Украины будет подписано "очень скоро". Украина пока не согласна с предложенной американцами редакцией, призывая вписать в нее гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что команды Украины и США находятся на завершающем этапе переговоров по соглашению по украинским редкоземельным минералам. Почти все ключевые детали согласованы, а подписание соглашения состоится в Вашингтоне.

Заметим, что большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.