Путин предлагает Трампу добывать редкоземельные металлы на оккупированных территориях Украины

Лидер РФ Владимир Путин предлагает США сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов на оккупированных территориях Украины.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на интервью главы Кремля.

Путин сказал, что Россия готова предложить иностранным партнерам, среди которых США работать вместе в сфере разработки редкоземельных металлов. Он убежден, что, мол, у РФ "на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине".

По словам Путина, захватчики с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе американскими, на украинских территориях, которые временно оккупировала Россия.

Также Путин добавил, что вроде бы Россия готова поставить Вашингтону два миллиона тонн алюминия.

Как заявил глава Кремля, США и РФ могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например в Красноярском крае, проект потребует инвестиций в 15 млрд долларов.

Путин убеждает, что ресурсы редкоземельных металлов в Украине еще нуждаются в оценке, но при этом сказал, что возможное соглашение США и Украины о ресурсах не волнует Россию, подчеркнув, что РФ это не касается.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с российским диктатором по "окончанию войны, а также крупных соглашений по экономическому развитию, которые состоятся между США и Россией".

Отметим, Украина занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. Большинство полезных ископаемых находятся на временно оккупированных РФ территориях. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит, читайте в материале Delo.ua.