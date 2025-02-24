Зеленский сообщил о "хорошем" разговоре с Трампом на заседании G7

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом в рамках состоявшегося в понедельник под председательством Канады заседания стран "Большой семерки".

Об этом Зеленский рассказал по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Украинский лидер выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США.

"Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады. Спасибо за организацию этой встречи, присутствовали все лидеры. Мы очень надеемся, что Соединенные Штаты продолжат поддержку по примеру других партнеров. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами", — заявил он.

Президент также отметил важность консолидированной поддержки международных партнеров и необходимость сохранения единства между США и Европой в вопросах помощи Украине.

Напомним, 18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это была первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину. Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России.

После этого Трамп заявил, что Украине "не следовало начинать" войну, и предположил, что через три года можно было договориться о мире. Также президент США заявил, что у Зеленского низкий процент доверия среди украинцев, поэтому необходимо провести выборы.