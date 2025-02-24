Зеленський повідомив про "добру" розмову з Трампом на засіданні G7

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом у рамках засідання країн "Великої сімки", яке відбулося в понеділок під головуванням Канади.

Про це Зеленський розповів за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Український лідер висловив сподівання на продовження підтримки з боку США.

"Щойно ми мали розмову. Це була дуже добра розмова в рамках засідання країн "великої сімки" під проводом Канади. Дякую за організацію цієї зустрічі, були присутні всі лідери. Ми дуже сподіваємося, що Сполучені Штати продовжать підтримку за прикладом інших партнерів. Звичайно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами", – заявив Зеленський на спільній пресконференції у Києві.

Президент також наголосив на важливості консолідованої підтримки міжнародних партнерів та необхідності збереження єдності між США та Європою у питаннях допомоги Україні.

Нагадаємо, 18 лютого США і Росія провели в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша була особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Реагуючи на перемовини США та РФ, Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.

Після цього Трамп заявив, що Україні "не слід було починати" війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир. Також президент США заявив, що Зеленський має низький відсоток довіри серед українців, тому необхідно провести вибори.