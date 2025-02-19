Трамп наполягає на виборах в Україні та вимагає з'ясувати, куди поділися гроші США

Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори з РФ, які відбулись у Саудівській Аравії без залучення української делегації, заявив, що Україні "не слід було починати" війну, і припустив, що за три роки можна було домовитися про мир.

Про це він заявив під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго.

Необхідність проведення виборів в Україні

За словами Дональда Трампа, переговори РФ і США, які пройшли у Саудівській Аравії, були "дуже хороші".

"Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство. Я маю на увазі, те, що відбувається там — щотижня вбивають тисячі солдатів", - зазначив Трамп.

Він впевнений, що у його силах - закінчити цю війну.

Трамп також висловив свою думку, що рейтинг схвалення президента Володимира Зеленського в Україні впав до 4%, а саму країну "рознесено вщент". Він зазначив, що більшість міст, крім Києва, зруйновані.

"Хіба народ України не повинен сказати, мовляв, знаєте, минуло багато часу, як у нас не було виборів. Україні потрібні вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів", - продовжив Трамп.

Він зауважив, що справа не в тому, що каже про вибори Росія, а це, мовляв, його власна позиція, а також позиція "багатьох інших країн".

Президент Трамп також висловив думку, що Україна несе відповідальність за вторгнення Росії три роки тому, заявивши, що Київ міг тоді укласти угоду та уникнути конфлікту.

"Вам не слід було цього починати",- заявив у цьому зв’язку Трамп.

Україні доведеться заплатити, або з'ясувати, куди поділися гроші

Трамп також згадав, що Володимир Зеленський раніше говорив про те, що не всі гроші, виділені в США, дійшли в Україну.

"Ми дали їм, я думаю, $350 мільярдів.Але де всі гроші, які дали? Куди це йде? Ніхто - я ніколи не бачив звітності про це. Ми даємо сотні мільярдів доларів. Я не бачу жодної звітності", - наголосив очільник Білого дому.

Він додав, що Україна має пояснити та з'ясувати, куди поділися американські гроші, або повернути їх.

"Ми даємо сотні мільярдів, але я нічого не бачу. Тому я хочу бачити мир. Знаєте, чому? Тому що я не хочу, щоб люди продовжували гинути", - зауважив Трамп.

Нагадаємо, 18 лютого США і Росія провели в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Реагуючи на перемовини США та РФ, Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.