Трамп готовий дозволити Європі купувати для України зброю США

Президент США Дональд Трамп дозволить Європі купувати для України зброю у США. Це рішення може забезпечити доступ Києва до техніки навіть у разі припинення військової підтримки з боку США.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що під час пресконференції у неділю, 16 лютого, Трамп підтвердив цю можливість, що може забезпечити Україні доступ до необхідної зброї залежно від змін в американській зовнішній політиці.

А втім, не зрозуміло, чи реалізується цей сценарій. Як пише Bloomberg, з одного боку, Трамп наполягає на швидкому і остаточному припиненні бойових дій, просуваючи угоду, яка, ймовірно, зробить постійними деякі російські земельні здобутки.

Адміністрація Трампа також заявляла західним союзникам, що хоче, аби вони купували американську зброю і військову техніку для збереження альянсу НАТО.

Зауважимо, поставки американської зброї в Україну нещодавно були ненадовго призупинені, але відновилися на початку лютого на тлі обговорення адміністрацією президента Дональда Трампа політики щодо Києва.

Також з моменту вступу Трампа на посаду про жоден новий пакет військової допомоги оголошено не було.

Раніше Трамп заявляв, що питання про подальшу військову допомогу Україні буде розглянуто після діалогу із президентом України Володимиром Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним. Але припустив, що Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.