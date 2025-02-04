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США відновили постачання зброї до України після паузи – Reuters

військова допомога від США
США ненадовго призупиняли постачання зброї до України через дискусії в Білому домі. Фото: mil.in.ua

Поставки американської зброї в Україну нещодавно були ненадовго призупинені, але відновилися на початку лютого на тлі обговорення адміністрацією президента Дональда Трампа політики щодо Києва.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За словами двох із них, постачання відновили на вихідних після того, як Білий дім відмовився від ідеї повністю припинити допомогу Україні.

Як зазначив один з чиновників США, всередині адміністрації існують розбіжності щодо того, наскільки Вашингтон повинен продовжувати підтримувати Україну поставками зброї зі своїх резервів.

Як пише агентство, призупинення поставок американського озброєння могло б суттєво послабити можливості України на полі бою та поставити її в менш вигідне становище під час можливих переговорів про мир.

Наразі невідомо, чи адміністрація Трампа офіційно визнає факт тимчасового припинення та подальшого відновлення постачання.

Reuters нагадує, що у свої останні місяці на посаді Джо Байден схвалював у середньому понад 1 мільярд доларів на місяць у вигляді озброєнь для України, вилучених із американських запасів. Ця сума була ще більшою, якщо враховувати контракти на майбутнє виробництво.

Допомога Україні частково надається через механізм Presidential Drawdown Authority — повноваження президента, яке дозволяє швидко передавати зброю та техніку зі складів США іноземним державам без необхідності погодження з Конгресом.

З моменту вступу Трампа на посаду про жоден новий пакет допомоги оголошено не було, однак, за даними джерел агентства, поставки, санкціоновані Байденом, продовжували надходити.

Розкриття інформації про тимчасову паузу у військовій допомозі стало першим явним свідченням внутрішніх дискусій у команді Трампа щодо подальшої підтримки України.

Адміністрація Трампа досі не дала чіткої відповіді, чи планує вона продовжувати надавати суттєву військову допомогу Києву у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.

Раніше Трамп заявляв, що питання про подальшу військову допомогу Україні буде розглянуто після діалогу із президентом України Володимиром Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним. Але припустив, що Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

Нагадаємо, останній пакет допомоги на 500 млн доларів Сполучені Штати оголосили 9 січня. Він включає снаряди для ППО, іншу амуніцію, обладнання для підтримки українських винищувачів F-16.

Автор:
Світлана Манько