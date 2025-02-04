США возобновили поставки оружия в Украину после паузы

Поставки американского оружия в Украину недавно были ненадолго приостановлены, но возобновились в начале февраля на фоне обсуждения администрацией президента Дональда Трампа политики по Киеву.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

По словам двух из них, поставки возобновили в выходные после того, как Белый дом отказался от идеи полностью прекратить помощь Украине.

Как отметил один из чиновников США, внутри администрации существуют разногласия по поводу того, насколько Вашингтон должен продолжать поддерживать Украину поставками оружия из своих резервов.

Как пишет издание, приостановка поставок американского вооружения могла бы существенно ослабить возможности Украины на поле боя и поставить ее в менее выгодное положение во время возможных переговоров о мире.

Пока неизвестно, официально ли администрация Трампа признает факт временного прекращения и последующего возобновления поставок.

Reuters напоминает, что в свои последние месяцы в должности Джо Байден одобрял в среднем более 1 миллиарда долларов в месяц в виде вооружений для Украины, изъятых из американских запасов. Эта сумма была еще больше, если учитывать контракты на будущее производство.

Помощь Украине частично оказывается через механизм Presidential Drawdown Authority — полномочия президента, позволяющее быстро передавать оружие и технику со складов США иностранным государствам без необходимости согласования с Конгрессом.

С момента вступления Трампа в должность ни об одном новом пакете помощи объявлено не было, однако, по данным источников издания, поставки, санкционированные Байденом, продолжали поступать.

Раскрытие информации о временной паузе в военной помощи стало первым явным свидетельством внутренних дискуссий в команде Трампа по поводу дальнейшей поддержки Украины.

Администрация Трампа до сих пор не дала четкого ответа, планирует ли она продолжать оказывать существенную военную помощь Киеву в противостоянии полномасштабному вторжению России.

Ранее Трамп заявлял, что вопрос о дальнейшей военной помощи Украине будет рассмотрен после диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Но предположил, что Украина, вероятно, не будет получать такое же количество помощи, как от предыдущей администрации.

Напомним, последний пакет пособия на 500 млн долларов Соединенные Штаты объявили 9 января. Он включает в себя снаряды для ПВО, другую амуницию, оборудование для поддержки украинских истребителей F-16.