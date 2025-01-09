США объявили новую помощь Украине на $500 млн

9 января Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 миллионов долларов.

Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин во время 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии.

Новый пакет включает в себя дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше боеприпасов, боеприпасов класса "воздух-земля" и другое оборудование для поддержки украинских F-16.

"Борьба Украины имеет значение для всех нас. Как я сказал здесь, в Рамштайне, во время нашей первой встречи в апреле 2022 года, война Путина – это вызов для освобождения людей повсюду. И мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские". амбиции выше прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну для самообороны. причин нашего времени", — отметил Остин.

Добавим, что на заседании присутствовал и выступивший с речью президент Владимир Зеленский.

30 декабря Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что этот шаг является частью обязательств Соединенных Штатов поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и свободу от российской агрессии.

Напомним, 13 декабря, то есть всего неделю назад, Соединенные Штаты объявили о 72-м пакете военной помощи Украине стоимостью $500 миллионов, направленная на поддержку украинских сил в борьбе с российской агрессией.

Следует заметить, что новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такого же количества помощи, как от предыдущей администрации. NBC News также отмечает, что Трамп не стал брать на себя обязательство по сохранению роли США в НАТО. Впрочем, он подчеркнул, что он сохранит роль Америки в НАТО, если участники будут платить по своим счетам.