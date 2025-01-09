Байден не успеет передать несколько миллиардов долларов помощи Украине — Пентагон

Администрация главы США Джо Байдена не успеет использовать несколько миллиардов долларов из пакета помощи, выделенного Украине, до окончания полномочий действующего президента.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Журналисты ее спросили, обеспокоена ли администрация Байдена тем, что "оставит достаточно значительную сумму денег, не доставленную в Украину, в виде оружия и нескольких миллиардов долларов и сможет ли, возможно, Киев все же получить эту помощь".

"Что касается Украины, то, как вы уже упоминали, останется несколько миллиардов долларов, и новая администрация будет решать, что она будет делать с оставшимися этими средствами", — подчеркнула Сингх.

Она отметилаа, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе и "именно благодаря усилиям США продолжает быть успешной на поле боя".

"И я думаю, что вполне понятно, что поддержка Украины — это общее дело. И поэтому новая администрация Белого дома должна решить, что она будет делать с оставшимися полномочиями и что она решит делать с тем, что осталось. Но, конечно, мы надеемся, что Контактная группа по вопросам обороны Украины "Рамштайн" продолжит свою работу. Но, безусловно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной", — добавила чиновница Пентагона.

В начале декабря в Пентагоне сообщали, что в США осталось около $9 млрд на военную помощь Украине в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI) и пакетов по полномочиям действующего президента Джо Байдена.

30 декабря Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что этот шаг является частью обязательств Соединенных Штатов поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и свободу от российской агрессии.

Байден передаст последний пакет помощи Украине. У Трампа останется почти 4 миллиарда

Последний пакет военной помощи Украине от администрации президента США Джозефа Байдена составит около $500 млн.

Об этом сообщила в соцсети Х корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб.

Соответственно, около 3,8 миллиарда долларов останутся неиспользованными и перейдут администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники также сообщило, что Вашингтон в четверг планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму $500 млн во время встречи Контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в Германии.