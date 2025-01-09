Байден не встигне передати кілька мільярдів доларів допомоги Україні - Пентагон

Адміністрація очільника США Джо Байдена не встигне використати кілька мільярдів доларів із пакета допомоги, виділеного Україні, до закінчення повноважень чинного президента.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Журналісти її запитали, чи занепокоєна адміністрація Байдена тим, що "залишить досить значну суму грошей, не доставлену в Україну, у вигляді зброї та кількох мільярдів доларів і чи зможе, можливо, Київ все ж отримати цю допомогу".

"Щодо України, то, як ви вже згадували, залишиться кілька мільярдів доларів, і нова адміністрація вирішуватиме, що вона робитиме з цими коштами, що залишилися", - підкреслила Сінгх.

Вона наголосила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі й "саме завдяки зусиллям США продовжує бути успішною на полі бою".

"І я думаю, що цілком зрозуміло, що підтримка України - це спільна справа. І тому нова адміністрація Білого дому має вирішити, що вона буде робити з тими повноваженнями, які залишилися, і що вона вирішить робити з тим, що залишилося. Але, звичайно, ми сподіваємося, що, Контактна група з питань оборони України "Рамштайн" продовжить свою роботу. Але, безумовно, підтримка України в Конгресі залишається сильною", - додала заступниця речника Пентагону.

На початку грудня у Пентагоні повідомляли, що у США залишилося близько $9 млрд на військову допомогу Україні в межах Ініціативи сприяння безпеці (USAI) та пакетів за повноваженнями поки чинного президента Джо Байдена.

30 грудня Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму майже 2,5 мільярда доларів. Він підкреслив, що цей крок є частиною зобов’язань Сполучених Штатів підтримувати український народ у боротьбі за незалежність та свободу від російської агресії.

Байден передасть останній пакет допомоги Україні. У Трампа залишиться майже 4 мільярди

Останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації президента США Джозефа Байдена буде в розмірі близько $500 млн.

Про це повідомила у соцмережі Х кореспондент "Голосу Америки" Карла Бабб.

Відповідно, близько 3,8 мільярда доларів залишаться невикористаними і перейдуть адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Агентство Associated Press із посиланням на власні джерела також повідомило, що Вашингтон у четвер планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму $500 млн під час зустрічі Контактної групи щодо України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.