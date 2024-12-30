США виділяють Україні майже $2,5 млрд військової допомоги

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму майже 2,5 мільярда доларів. Він підкреслив, що цей крок є частиною зобов’язань Сполучених Штатів підтримувати український народ у боротьбі за незалежність та свободу від російської агресії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

До пакету входять:

$1,25 млрд у вигляді списання військового обладнання для ЗСУ;

у вигляді списання військового обладнання для ЗСУ; $1,22 млрд через Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI), яка передбачає довгострокові поставки систем протиповітряної оборони, артилерії та іншої критично важливої техніки.

Байден нагадав, що з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, США мобілізували світову підтримку для України.

"Моїм головним пріоритетом було надання Україні всього необхідного для перемоги", — зазначив президент.

У заяві Байден також повідомив, що Міноборони США вже передало сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки.

"За моїм керівництвом Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти часу мого перебування на посаді", — заявив він, проте це остання допомога від нього на його посаді президента.

Зауважимо, раніше Reuters писало, що адміністрація Байдена оголосить про свій останній пакет військової допомоги Україні, вартістю "лише" 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, 13 грудня, тобто лише тиждень тому, Сполучені Штати оголосили про 72-й пакет військової допомоги Україні вартістю $500 мільйонів, спрямований на підтримку українських сил у боротьбі з російською агресією.

Варто зауважити, що новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації. NBC News також зазначає, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження ролі США в НАТО. Втім, він підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".