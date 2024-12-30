США выделяют Украине почти $2,5 млрд военной помощи

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что этот шаг является частью обязательств Соединенных Штатов поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и свободу от российской агрессии.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В пакет входят:

$1,25 млрд в виде списания военного оборудования для ВСУ;

в виде списания военного оборудования для ВСУ; $1,22 млрд из-за Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), которая предусматривает долгосрочные поставки систем противовоздушной обороны, артиллерии и другой критически важной техники.

Байден напомнил, что с февраля 2022 г., когда Россия начала полномасштабное вторжение, США мобилизовали мировую поддержку для Украины.

"Моим главным приоритетом было предоставление Украине всего необходимого для победы", — отметил президент.

В заявлении Байден также сообщил, что Минобороны США уже передало сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

" По моему руководству Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение остального времени моего пребывания в должности ", — заявил он, однако это последняя помощь от него на его посту президента.

Заметим, ранее Reuters писало, что администрация Байдена объявит о своем последнем пакете военной помощи Украине, стоимостью "лишь" 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, 13 декабря, то есть всего неделю назад, Соединенные Штаты объявили о 72-м пакете военной помощи Украине стоимостью $500 миллионов, направленная на поддержку украинских сил в борьбе с российской агрессией.

Следует заметить, что новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такого же количества помощи, как от предыдущей администрации. NBC News также отмечает, что Трамп не стал брать на себя обязательства по сохранению роли США в НАТО. Впрочем, он подчеркнул, что он сохранит роль Америки в НАТО, если участники будут платить по своим счетам.