Последний пакет Байдена: США готовят Украине военную помощь на $1,2 млрд

Администрация президента Джо Байдена в ближайшие дни объявит о своем последнем пакете военной помощи Украине, стоимостью около 1,2 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два источника.

Согласно сообщению, пакет включает в себя ракеты-перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы, но точное содержимое будет известно после объявления о передаче помощи, которая состоится в ближайшие дни.

Известно, что военная техника, которая будет предоставлена Украине, будет закупаться у оборонной промышленности или партнеров, а не берется из американских запасов, то есть для того чтобы прибыть на поле боя ей реально могут понадобиться месяцы, если не годы.

Агентство пишет, что с момента вторжения России в Украину Соединенные Штаты выделили 175 миллиардов долларов помощи, включая примерно 61,4 миллиарда долларов на помощь безопасности.

Напомним, 13 декабря, то есть всего неделю назад, Соединенные Штаты объявили о 72-м пакете военной помощи Украине стоимостью $500 миллионов, направленном на поддержку украинских сил в борьбе с российской агрессией.

Следует заметить, что новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такое же количество помощи, как от предыдущей администрации. NBC News также отмечает, что Трамп не стал брать на себя обязательство по сохранению роли США в НАТО. Впрочем, он подчеркнул, что он сохранит роль Америки в НАТО, если участники будут платить по своим счетам.