США выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 миллионов

Соединенные Штаты объявили о 72-м пакете военной помощи Украине стоимостью $500 миллионов, направленном на поддержку украинских сил в борьбе с российской агрессией.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В новый пакет вошли:

боеприпасы для систем HIMARS и артиллерии (155 и 105 мм);

противорадиационные ракеты HARM;

системы борьбы с беспилотниками (c-UAS);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

ракеты TOW;

минностойкие машины MRAP, легковые тактические автомобили и другое оборудование.

Кроме вооружения Украина получит защитное оборудование для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, гранаты, учебное снаряжение, взрывное оборудование, запасные части и услуги по обучению и транспорту.

"Мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты помощи до завершения работы этой администрации", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Помощь оказала и Литва

Очередную военную помощь Украине предоставила и Литва. На этой неделе в Украину прибудут прицепы к гусеничной технике, боеприпасам и боеприпасам, сообщает литовское министерство обороны.

В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетехнику М113, систему борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету «Карл Густав», дистанционному подрыву. системы РАЙЗ-1, генераторы, погрузчики, прицепы, откидные кровати и т.д.

С начала войны Литва оказала Украине военную поддержку более чем на 721 млн. евро. Общая поддержка Литвы Украине долгосрочна и превысила полтора миллиарда евро.

Напомним, 7 декабря Reuters писало, что Соединенные Штаты обнародовали очередной пакет помощи Украине стоимостью 988 миллионов долларов США. Денежные средства будут направлены на закупку боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), а также беспилотники и запчасти для обслуживания артиллерийской техники.