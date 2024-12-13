Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,04

EUR

43,70

--0,10

Наличный курс:

USD

41,80

41,75

EUR

44,19

44,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 миллионов

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 миллионов

Соединенные Штаты объявили о 72-м пакете военной помощи Украине стоимостью $500 миллионов, направленном на поддержку украинских сил в борьбе с российской агрессией.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В новый пакет вошли:

  • боеприпасы для систем HIMARS и артиллерии (155 и 105 мм);
  • противорадиационные ракеты HARM;
  • системы борьбы с беспилотниками (c-UAS);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • ракеты TOW;
  • минностойкие машины MRAP, легковые тактические автомобили и другое оборудование.

Кроме вооружения Украина получит защитное оборудование для химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, гранаты, учебное снаряжение, взрывное оборудование, запасные части и услуги по обучению и транспорту.

"Мы продолжим предоставлять дополнительные пакеты помощи до завершения работы этой администрации", – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Помощь оказала и Литва

Очередную военную помощь Украине предоставила и Литва. На этой неделе в Украину прибудут прицепы к гусеничной технике, боеприпасам и боеприпасам, сообщает литовское министерство обороны.

В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетехнику М113, систему борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету «Карл Густав», дистанционному подрыву. системы РАЙЗ-1, генераторы, погрузчики, прицепы, откидные кровати и т.д.

С начала войны Литва оказала Украине военную поддержку более чем на 721 млн. евро. Общая поддержка Литвы Украине долгосрочна и превысила полтора миллиарда евро.

Напомним, 7 декабря Reuters писало, что Соединенные Штаты обнародовали очередной пакет помощи Украине стоимостью 988 миллионов долларов США. Денежные средства будут направлены на закупку боеприпасов для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), а также беспилотники и запчасти для обслуживания артиллерийской техники.

Автор:
Татьяна Гойденко