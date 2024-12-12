Конгресс США принял оборонный бюджет на 2025 год: сколько денег дадут Украине

Палата представителей США приняла законопроект об ассигновании на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA), определяющий бюджет на оборонные нужды государства в следующем году в размере $883,7 миллиарда.

Об этом сообщает The Hill.

Конгрессмены утвердили оборонный бюджет на 2025 год

Отмечается, что принятый законопроект предусматривает рекордный бюджет в 895 млрд долларов, что означает увеличение оборонных расходов на один процент по сравнению с 2024 годом.

В поддержку законопроекта выступил 281 конгрессмен, 140 – проголосовали против. Среди них — 124 демократа и 16 республиканцев.

На следующей неделе документ должен рассмотреть Сенат, ожидается, что проект оборонного бюджета будет одобрен. После этого его должен подписать действующий президент США Джо Байден.

1800-страничный документ определяет финансирование деятельности Министерств обороны, энергетики, Госдепартамента Соединенных Штатов, а также спецслужб и программ национальной безопасности.

Без ленд-лиза: что предусмотрено для Украины

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, принятый проект закона об ассигнованиях на нужды национальной обороны США содержит ряд важных положений для поддержки Украины в противостоянии агрессии РФ.

Так, статья 1303 Законопроекта продолжает запрет использовать любые средства на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета России над оккупированными территориями Украины.

Статья 1534 поручает министру обороны США разработать возможность создания Центра передового опыта по поддержке разработок и совершенствованию систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра – содействие взаимодействию Пентагона с иностранными партнерами, в том числе с Украиной, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

В статье 6411 содержится поручение директору национальной разведки, госсекретарю и министру финансов подать в комитеты Сената и Палаты представителей по разведке, иностранным делам, Вооруженным силам, юридическим вопросам, финансовым вопросам и по ассигнованиям доклад о финансировании Россией актов международного терроризма.

Кроме того, отмечается, что на требования прошлогоднего NDAA в оборонном бюджете на 2025 год выделяется $300 млн на нужды Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Такая же сумма была и в 2024 году.

Маркарова также отметила, что в принятом документе отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. Но в процессе разработки NDAA-2025 в Сенате украинская сторона будет прилагать усилия, чтобы консолидированный проект закона содержал положение, которое продолжало бы действие этого закона.

"Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте Stand with Ukraine Act", — подчеркнула Маркарова.

Как долго Украина сможет продержаться без финансовой помощи от США

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, у Украины достаточно денег, чтобы сопротивляться российским захватчикам по крайней мере до середины 2025 года, если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

Заметим, Дональд Трамп предположил, что, когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такого же количества помощи, как от предыдущей администрации Белого дома.

В конце ноября стало известно, что действующий президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд для усиления Украины в войне против России.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет выносить вопрос о $24 млрд для Украины на голосование в Конгрессе США и будет ожидать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.