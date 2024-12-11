Трамп выступает за немедленное прекращение огня в Украине: новые детали встречи в Париже

Президент Владимир Зеленский во время первой встречи с Дональдом Трампом после выборов в США объяснил важность предоставления Украине гарантий безопасности в случае завершения войны с Россией из-за переговоров. Тот, в свою очередь, заявил, что выступает за немедленное прекращение огня. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров 7 декабря в Париже, пишет Reuters.

Что известно о встрече 7 декабря в Париже

7 декабря Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Париже. Во время встречи украинский лидер стремился укрепить отношения с Трампом, потому что обещание избранного президента США быстро завершить конфликт вызвало у Киева беспокойство из-за того, что это произойдет преимущественно на условиях Москвы.

Детали встречи президентов

Агентство Reuters провело беседы с пятью лицами, ознакомившимися с деталями встречи.

Отмечается, что три лидера, которые общались 35 минут без присутствия советников, не обсуждали конкретные детали возможного плана мира. Однако, по словам четырех человек, Трамп отметил необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров для скорейшего завершения войны.

Reuters сообщает, что встреча дала первые намеки на возможный формат переговоров по прекращению конфликта. В то же время процесс, нуждающийся в участии президента России Владимира Путина, остается сложным, а роль США пока не определена.

По словам одного из источников, Трамп вел себя дружески, уважительно и открыто и, казалось, был готов слушать.

Результаты встречи

Отмечается, что ни Трамп, ни его советники, занимающиеся вопросами Украины, не раскрыли свое видение решения войны и того, как они предъявляются к требованиям Украины по получению гарантий безопасности в рамках возможного урегулирования.

Это вызвало в Киеве чувство неопределенности.

"Во время встречи были указаны некоторые ключевые моменты — например, речь шла о том, что для мира нужны гарантии, потому что одного перемирия недостаточно. Путин снова может его нарушить, как он делал это раньше, без надлежащих гарантий", - сообщил источник в офисе президента Украины.

На вопрос, как Трамп воспринял это, он отметил: "Он обдумывает все детали".

Комментарии после встречи

Отмечается, что несколько чиновников, близких к Трампу, сообщили, что он сосредотачивался на налаживании личных отношений во время встречи, поскольку считает их важными для ведения дипломатии, и что в конечном итоге он сам примет решение о дальнейших шагах.

У Макрона и Зеленского была общая позиция во время встречи в Париже, но оба были осторожны, чтобы не создать впечатление, что они поставили Трампа в сложную ситуацию, сообщил один из чиновников.

Зеленский считает, что Путин боится только Трампа и, возможно, Китая на международной арене, и что для достижения продолжительного мира Вашингтон должен продемонстрировать "подлинную силу", сообщил украинский чиновник.

Макрон использовал встречу, чтобы подчеркнуть, что европейцы уже значительно поддержали Украину и готовы более справедливо распределить бремя безопасности с Соединенными Штатами, сообщили два источника.

Другой чиновник сказал, что Макрон и Зеленский объяснили Трампу, что Путин в 2024 году был не таким, как в 2017 году, когда избранный президент США ранее сталкивался с лидером Кремля.

Тот же чиновник добавил, что быстрое падение сирийского президента Башара Асада и поражение также были использованы в качестве аргумента для принятия более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях.

Delo.ua сообщало, что президент Украины Зеленский 7 декабря встретился с Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. назвал разговор с американским коллегой "хорошей и продуктивной".

Во время встречи лидеры общались о ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Президент отметил, что "все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее".

Добавим, что новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такое же количество помощи, как от предыдущей администрации.