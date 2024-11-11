Прекращение войны и уступки по территориям: Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили войну в Украине.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Мир может потребовать от Украины уступить часть территории

Отмечается, что разговор состоялся 7 ноября. По данным журналистов, Трамп посоветовал Путину не обострять войну в Украине, а еще напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. Также Трамп "выразил заинтересованность" в дальнейших разговорах с Путиным, чтобы обсудить "скорейшее завершение войны в Украине".

Издание пишет, что Трамп выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины для налогоплательщиков США и предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например Крым.

Собеседники WP также утверждают, что Трамп "в частном порядке дал понять", что бы поддержал вариант соглашения, при котором Россия сохранила бы контроль над частью оккупированных территорий Украины. Этот вопрос вроде бы коротко обсуждали и во время звонка.

"Правительство Украины было информировано о звонке Путина и не возражало против того, чтобы разговор состоялся, рассказали два человека, знакомых с этим вопросом. По словам собеседников, украинские чиновники давно понимали, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным относительно дипломатического решения ситуации в Украине", – пишет издание.

В приватных разговорах во время президентской кампании, как отмечает The Washington Post, Трамп давал понять, что поддержит соглашение, по которому Россия оставит за собой часть захваченных территорий.

Украина не была проинформирована о звонке

Министерство иностранных дел Украины заявило, что данные The Washington Post о том, что Киев был якобы проинформирован о разговоре Путина и Трампа, являются ложными, пишет Reuters.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, ложны. Украина не могла одобрить или опровергнуть звонок", — заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что они с Трампом договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. Президент подчеркнул, что сильное и твердое лидерство США "является жизненно важным для мира и для справедливого мира".

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, республиканец Дональд Трамп победил демократку Камалу Гаррис. Дональд Трамп уже успел объявить себя 47-м президентом США, но официальные результаты все еще не обнародованы.

Чего ждать Украине от президента Трампа

Из заявлений Трампа и членов его команды можно заключить, что он планирует достичь прекращения огня, в основном давя на украинскую сторону, включая побуждение к территориальным уступкам России.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Трамп заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против дальнейшей финансовой помощи Украине. А в случае победы на президентских выборах 2024 обещал закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа, посадив президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров .

Зеленский призвал Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией. При этом президент подчеркивал, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.