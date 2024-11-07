Зеленский поговорил с Трампом: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х.

"Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что они с Трампом договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество. Президент подчеркнул, что сильное и непоколебимое лидерство США "является жизненно важным для мира и для справедливого мира".

Ранее Зеленский заявил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах.

"Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе претворим его в жизнь", — резюмировал гарант.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, республиканец Дональд Трамп победил демократку Камалу Гаррис. Дональд Трамп уже успел объявить себя 47-м президентом США, но официальные результаты все еще не обнародованы.

Чего ждать Украине от президента Трампа

Из заявлений Трампа и членов его команды можно заключить, что он планирует достичь прекращения огня, в основном давя на украинскую сторону, включая побуждение к территориальным уступкам России.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Трамп в случае победы на президентских выборах 2024 обещал закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа, посадив президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров .

Зеленский призвал Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией. При этом президент подчеркивал, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.