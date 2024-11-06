Приблизить справедливый мир в Украине: Зеленский поздравил Трампа с победой на президентских выборах США

Мировые лидеры 6 ноября приветствовали кандидата Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил Трампа и назвал это "поразительной победой".

"Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нациям.

"Я с нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами", — подчеркнул президент.

Он добавил, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам.

"Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе претворим его в жизнь", — резюмировал Зеленский.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, республиканец Дональд Трамп победил демократку Камалу Гаррис. Дональд Трамп уже успел объявить себя 47-м президентом США, но официальные результаты все еще не обнародованы и продолжается подсчет голосов.

Кто еще поздравил Трампа

Мировые лидеры начали поздравлять Трампа с победой на выборах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Трампа на выборах президента "наибольшим возвращением в политическую историю США". "Поздравление президенту Дональду Трампу за его огромную победу. Очень нужна победа для мира!" – подчеркнул Орбан.

"Готовы работать вместе, как мы это делали в течение четырех лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания", –написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Чего ждать Украине от президента Трампа

Из заявлений Трампа и членов его команды можно заключить, что он планирует достичь прекращения огня, в основном давя на украинскую сторону, включая побуждение к территориальным уступкам России.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

Трамп заявлял, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против дальнейшей финансовой помощи Украине. А в случае победы на президентских выборах 2024 обещал закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа, посадив президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров .

Зеленский призвал Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией. При этом президент подчеркивал, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.