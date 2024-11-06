Наблизити справедливий мир в Україні: Зеленський привітав Трампа з перемогою на президентських виборах США

Світові лідери 6 листопада почали вітати кандидата Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

Український президент Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням у президенти США та назвав це "вражаючою перемогою".

"Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах", - підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке принесе користь обом націям.

"Я з нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами", - наголосив президент.

Він додав, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

"Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. За попередніми підрахунками голосів, республіканець Дональд Трамп переміг демократку Камалу Гарріс. Дональд Трамп вже встиг оголосити себе 47-м президентом США, але офіційні результати все ще не оприлюднені і триває підрахунок голосів.

Хто ще привітав Трампа

Світові лідери почали вітати Трампа з перемогою на виборах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав перемогу Трампа на виборах президента "найбільшим поверненням в політичну історію США"."Вітання президенту Дональду Трампу за його величезну перемогу. Дуже потрібна перемога для світу!" - наголосив Орбан.

"Готові працювати разом, як ми це робили протягом чотирьох років. З вашими переконаннями і з моїми. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання", - написав президент Франції Еммануель Макрон.

Чого очікувати Україні від президенства Трампа

Із заяв Трампа та членів його команди можна зробити висновок, що він планує досягти припинення вогню, здебільшого тиснучи на українську сторону, включно зі спонуканням до територіальних поступок Росії.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

Трамп заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні. А у разі перемоги на президентських виборах 2024 року обіцяв закінчити війну між Росією та Україною за 24 години, посадивши президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією. При цьому президент наголошував, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.