Трамп планує посадити Зеленського та Путіна за стіл переговорів, - Bloomberg

Радники експрезидента США Дональда Трампа обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

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Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що один із радників Трампа заявив, що обіцянка припинити військову допомогу Україні, «може допомогти країні сісти за стіл переговорів».

Для примусу України повернутися до переговорів Трамп може пообіцяти скоротити військову підтримку, а Путіну навпаки пригрозити збільшенням допомоги Києву.

За даними агентства, також обговорюється можливість проведення мирного саміту за участю Путіна та Зеленського одразу після перемоги Трампа.

Радники Трампа також публічно наполягають на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб вплинути на Путіна.

Крім того, серед можливих кроків у разі обрання Трампа, його радники назвали по-суті створення дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5 Статуту, яка вимагає колективного захисту будь-якого члена, що зазнав нападу, буде застосовуватися лише щодо країн, які досягли певного рівня витрат на оборону.

Нещодавно Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону. Він також виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Нагадаємо, Дональд Трамп, який наразі має найбільшу підтримку електорату як республіканський кандидат на президентських виборах 2024 року, робить неоднозначні заяви щодо війни в Україні.

У Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.