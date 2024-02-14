Джонсон не виноситиме законопроєкт про допомогу Україні на розгляд Конгресу

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні.

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Про це пише New York Times.

Зазначається, що опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого, змушуючи прихильників закону про надзвичайну допомогу шукати неортодоксальні способи проштовхнути законопроект.

За кілька годин до того, як Сенат схвалив законопроект, спікер Майк Джонсон припустив, що він не дозволить голосувати пакет допомоги в Палаті представників. Цей документ надасть Києву додаткові 60,1 мільярда доларів, що збільшить загальні інвестиції США у військові зусилля до понад 170 мільярдів доларів, а також 14,1 мільярда доларів на війну Ізраїлю проти ХАМАСу та майже 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи палестинців у Газі.

«Республіканці Палати представників із самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке так зване додаткове законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому кордоні», — сказав Джонсон, додавши, що Конгрес буде продовжувати працювати за власним бажанням у важливих питаннях національної безпеки.

Раніше Джонсон відхилив двопартійний законопроєкт про кордон, розроблений у Сенаті, заявивши, що репресії на кордоні США та Мексики мають бути більш жорсткими.

Байден закликав Джонсона негайно винести на розгляд Палати представників пакет з допомогою Україні

Сенатори сподіваються, що після підтримки законопроєкту у їхній палаті, Палата представників теж його схвалить. А через кілька годин після того, як Сенат схвалив пакет допомоги, президент Байден спробував посилити тиск на Джонсона, закликаючи його з Білого дому «негайно винести законопроєкт на розгляд».

«Я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловитися, і не дозволити меншості найбільш екстремальних голосів у Палаті заблокувати цей законопроект навіть від голосування», - сказав Байден.

Він додав: «Цей двопартійний законопроект посилає чітке повідомлення українцям і нашим партнерам, нашим союзникам по всьому світу: Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і Америка виступає за свободу».

Джонсон проти допомоги Україні

Як пише видання, ухвалення законопроєкту в Сенаті відобразило підтримку продовження озброєння України в її боротьбі з російською агресією.

Але Джонсон, який сам виступав проти допомоги Україні, наразі не бажає дозволити Палаті представників голосувати щодо того, чи варто надати фінансову підтримку Україні, що свідчить про те, наскільки токсичним стало це питання для нього. Деякі законодавці заявили, що усунуть Джонсона, якщо він дозволить проголосувати за допомогу Україні без суворих імміграційних заходів на кордоні.

Останніми днями прихильники допомоги Україні обговорювали ідею обійти Джонсона та ультраправих законодавців за допомогою маневру, відомого як петиція про звільнення. Це дозволяє законодавцям поставити закон на голосування, якщо вони зможуть зібрати 218 підписів.

Десятки республіканців у Палаті представників підтримують направлення десятків мільярдів доларів допомоги Україні, але невідомо, скільки з них готові кинути виклик решті своєї партії та об’єднатися з демократами в спробі змусити винести це питання на голосування. Навіть якщо вони є, процес заплутаний і забирає багато часу.

Це також вимагатиме від республіканців протистояння колишньому президенту Дональду Трампу, який виступав проти закону під час виборчої кампанії. Останніми днями він стверджував у соціальних мережах, що для Сполучених Штатів «дурно» пропонувати іноземну допомогу замість позик, і закликав Росію «робити все, що вони хочуть» з членами НАТО, які не витрачають достатньо грошей на власний захист.

Сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, заявив у вівторок після ухвалення законопроекту, що сподівається поговорити приватно з Джонсоном і закликати його поставити пакет допомоги на голосування.

«Я скажу спікеру Джонсону, що я впевнений, що велика більшість у Палаті представників проголосує за цей законопроект», — сказав він.

Раніше Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Також він заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com