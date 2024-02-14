Джонсон не будет выносить законопроект о помощи Украине на рассмотрение Конгресса

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не собирается выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект о финансовой помощи Украине.

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Об этом пишет New York Times.

Отмечается, что оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля, заставляя сторонников закона о чрезвычайной помощи искать неортодоксальные способы протолкнуть законопроект.

За несколько часов до того, как Сенат одобрил законопроект, спикер Майк Джонсон предположил, что он не разрешит голосовать пакет помощи в Палате представителей. Этот документ предоставит Киеву дополнительные 60,1 миллиарда долларов, что увеличит общие инвестиции США в военные усилия до более чем 170 миллиардов долларов, а также 14,1 миллиарда долларов на войну Израиля против ХАМАС и почти 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в зонах конфликта, включая палестинцев в Газе.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое так называемое дополнительное законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", - сказал Джонсон, добавив, что Конгресс будет продолжать работать по собственному желанию в важных вопросах национальной безопасности.

Ранее Джонсон отклонил двухпартийный законопроект о границе, разработанный в Сенате, заявив, что репрессии на границе США и Мексики должны быть более жесткими.

Байден призвал Джонсона немедленно вынести на рассмотрение Палаты представителей пакет с помощью Украины

Сенаторы надеются, что после поддержки законопроекта в их палате, Палата представителей тоже его одобрит. Через несколько часов после того, как Сенат одобрил пакет помощи, президент Байден попытался усилить давление на Джонсона, призывая его из Белого дома "немедленно вынести законопроект на рассмотрение".

"Я призываю спикера разрешить полному составу Палаты представителей высказаться и не разрешить меньшинству наиболее экстремальных голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже от голосования", - сказал Байден.

Он добавил: "Этот двупартийный законопроект посылает четкое сообщение украинцам и нашим партнерам, нашим союзникам по всему миру: Америке можно доверять. На Америку можно положиться и Америка выступает за свободу".

Джонсон против помощи Украине

Как пишет издание, принятие законопроекта в Сенате отразило поддержку продолжения вооружения Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Но Джонсон, который сам выступал против помощи Украине, пока не желает разрешить Палате представителей голосовать по поводу того, стоит ли оказать финансовую поддержку Украине, что свидетельствует о том, насколько токсичным стал этот вопрос для него. Некоторые законодатели заявили, что устранят Джонсона, если он позволит проголосовать за помощь Украине без строгих иммиграционных мер на границе.

В последние дни приверженцы помощи Украине обсуждали идею обойти Джонсона и ультраправых законодателей с помощью маневра, известного как "петиция об увольнении". Это позволяет законодателям поставить закон на голосование, если они смогут собрать 218 подписей.

Десятки республиканцев в Палате представителей поддерживают направление десятков миллиардов долларов помощи Украине, но неизвестно, сколько готовы бросить вызов остальной своей партии и объединиться с демократами в попытке заставить вынести этот вопрос на голосование. Даже если они есть, процесс запутан и занимает много времени.

Это также потребует от республиканцев противостояния бывшему президенту Дональду Трампу, выступавшему против закона во время избирательной кампании. В последние дни он утверждал в социальных сетях, что для Соединенных Штатов "глупо" предлагать иностранную помощь вместо ссуд, и призвал Россию "делать все, что они хотят" с членами НАТО, не тратящими достаточно денег на собственную защиту.

Сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, заявил во вторник после принятия законопроекта, что надеется поговорить приватно с Джонсоном и призвать его поставить пакет помощи на голосование.

"Я скажу спикеру Джонсону, что я уверен, что большинство в Палате представителей проголосует за этот законопроект", - сказал он.

Ранее Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект по дополнительному финансированию на нужды национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины и Израиля.

Также он заявлял, что в вопросах национальной безопасности собирается отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com