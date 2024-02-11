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Трамп заявил, что не вступится за страны НАТО в случае нападения РФ и не даст денег Украине
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против законопроекта Сената о внешней помощи Украине.
Трамп – членам НАТО: "Я поддержу нападение РФ на вас"
Трамп признал, что не будет соблюдать положение о коллективной обороне в случае переизбрания на президентских выборах, сообщает CNN.
"НАТО было разгромлено, пока я не явился. Я сказал: "Все заплатят". Они сказали: "Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?" Я сказал: "Абсолютно нет". Они не могли поверить в это", - заявил Трамп на митинге в Южной Каролине.
Бывший глава Белого дома подчеркнул, что "один из президентов большой страны" в один момент спросил его, будут ли США все равно защищать страну, если Россия захватит их, даже если они "не заплатят".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрил их делать все, что им заблагорассудится. Вы должны заплатить. Вы должны платить по счетам", - заявил Трамп, вспомнив свой разговор с одним из президентов стран НАТО.
Белый дом назвал слова Трампа "ужасными и бессмысленными" и расхвалил усилия президента Джо Байдена укрепить Альянс.
"Президент Байден восстановил НАТО и сделал нас сильнее в мире, потому что он знает, что главная обязанность каждого главнокомандующего — обеспечить безопасность американского народа и верность объединяющим нас ценностям. Поощрение вторжений со стороны убийственных режимов является ужасным и безосновательным – и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", – заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Трамп против финансовой помощи Украине
Также Трамп выступил против законопроекта Сената о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню, пишет The Hill.
Одиозный американский политик подчеркнул, что США не должны оказывать финансовую помощь ни одной стране "если это только не делается в виде ссуды, а не просто передачи средств".
"Они хотят дать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам, 100 миллиардам долларов! Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не 100 миллиардов долларов, а дайте их как ссуду", – сказал бывший президент
Он убежден, что средства можно давать в долг исключительно на чрезвычайно выгодных условиях, "например, без процентов и на неограниченный срок".
"Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возврат или без каких-либо условий. Соединенные Штаты Америки больше не должны шить себя в дураках!", - подчеркнул Трамп.
Трамп обещает быстро закончить войну в Украине
Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.
В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.
45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.
При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.