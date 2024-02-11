Трамп заявил, что не вступится за страны НАТО в случае нападения РФ и не даст денег Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против законопроекта Сената о внешней помощи Украине.

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Трамп – членам НАТО: "Я поддержу нападение РФ на вас"

Трамп признал, что не будет соблюдать положение о коллективной обороне в случае переизбрания на президентских выборах, сообщает CNN.

"НАТО было разгромлено, пока я не явился. Я сказал: "Все заплатят". Они сказали: "Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?" Я сказал: "Абсолютно нет". Они не могли поверить в это", - заявил Трамп на митинге в Южной Каролине.

Бывший глава Белого дома подчеркнул, что "один из президентов большой страны" в один момент спросил его, будут ли США все равно защищать страну, если Россия захватит их, даже если они "не заплатят".

"Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрил их делать все, что им заблагорассудится. Вы должны заплатить. Вы должны платить по счетам", - заявил Трамп, вспомнив свой разговор с одним из президентов стран НАТО.

Белый дом назвал слова Трампа "ужасными и бессмысленными" и расхвалил усилия президента Джо Байдена укрепить Альянс.

"Президент Байден восстановил НАТО и сделал нас сильнее в мире, потому что он знает, что главная обязанность каждого главнокомандующего — обеспечить безопасность американского народа и верность объединяющим нас ценностям. Поощрение вторжений со стороны убийственных режимов является ужасным и безосновательным – и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", – заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Трамп против финансовой помощи Украине

Также Трамп выступил против законопроекта Сената о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню, пишет The Hill.

Одиозный американский политик подчеркнул, что США не должны оказывать финансовую помощь ни одной стране "если это только не делается в виде ссуды, а не просто передачи средств".

"Они хотят дать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам, 100 миллиардам долларов! Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не 100 миллиардов долларов, а дайте их как ссуду", – сказал бывший президент

Он убежден, что средства можно давать в долг исключительно на чрезвычайно выгодных условиях, "например, без процентов и на неограниченный срок".

"Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возврат или без каких-либо условий. Соединенные Штаты Америки больше не должны шить себя в дураках!", - подчеркнул Трамп.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.