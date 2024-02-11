ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп заявил, что не вступится за страны НАТО в случае нападения РФ и не даст денег Украине

Трамп заявил, что не вступится за страны НАТО в случае нападения РФ и не даст денег Украине
Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, не выполняющей указания по расходам на оборону. Он также выступил против законопроекта Сената о внешней помощи Украине.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Трамп – членам НАТО: "Я поддержу нападение РФ на вас"

Трамп признал, что не будет соблюдать положение о коллективной обороне в случае переизбрания на президентских выборах, сообщает CNN.

"НАТО было разгромлено, пока я не явился. Я сказал: "Все заплатят". Они сказали: "Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать?" Я сказал: "Абсолютно нет". Они не могли поверить в это", - заявил Трамп на митинге в Южной Каролине.

Бывший глава Белого дома подчеркнул, что "один из президентов большой страны" в один момент спросил его, будут ли США все равно защищать страну, если Россия захватит их, даже если они "не заплатят".

"Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрил их делать все, что им заблагорассудится. Вы должны заплатить. Вы должны платить по счетам", - заявил Трамп, вспомнив свой разговор с одним из президентов стран НАТО.

Белый дом назвал слова Трампа "ужасными и бессмысленными" и расхвалил усилия президента Джо Байдена укрепить Альянс.

"Президент Байден восстановил НАТО и сделал нас сильнее в мире, потому что он знает, что главная обязанность каждого главнокомандующего — обеспечить безопасность американского народа и верность объединяющим нас ценностям. Поощрение вторжений со стороны убийственных режимов является ужасным и безосновательным – и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", – заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Трамп против финансовой помощи Украине

Также Трамп выступил против законопроекта Сената о внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню, пишет The Hill.

Одиозный американский политик подчеркнул, что США не должны оказывать финансовую помощь ни одной стране "если это только не делается в виде ссуды, а не просто передачи средств".

"Они хотят дать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам, 100 миллиардам долларов! Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не 100 миллиардов долларов, а дайте их как ссуду", – сказал бывший президент

Он убежден, что средства можно давать в долг исключительно на чрезвычайно выгодных условиях, "например, без процентов и на неограниченный срок".

"Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возврат или без каких-либо условий. Соединенные Штаты Америки больше не должны шить себя в дураках!", - подчеркнул Трамп.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

Напомним, Дональд Трамп, который сейчас имеет наибольшую поддержку электората как республиканский кандидат на президентских выборах 2024 года, делает неоднозначные заявления о войне в Украине.

В Госдепе опасаются, что потенциальная победа экс-президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

Автор:
Светлана Манько