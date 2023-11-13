Трамп обещает в случае избрания президентом закончить войну в Украине до инаугурации

Экс-президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Трамп заявил, что в случае победы на выборах закончит войну еще до инаугурации.

Экс-президент США подчеркнул, что окончание войны будет означать прекращение "бесконечного потока американских денег в Украину".

При этом, по словам Трампа, европейские союзники должны возместить США расходы по предоставленному Украине оружие.

Как пишет издание, пока непонятно, каким образом планирует Трамп заканчивать войну и будет ли он требовать выведения российских войск из оккупированной РФ территории Украины.

Associated Press напоминает, что в США продолжаются многочисленные расследования в отношении бывшего президента Дональда Трампа и выдвигаются новые уголовные обвинения против него.

"Но до дня выборов осталось меньше года, и Трамп, согласно последним опросам, лидирует в президентской гонке", - констатирует издание.

В публикации отмечается, что идеи Трампа и даже вопросы, на которых он больше всего сосредотачивается, кардинально отличаются от предложений президента Джо Байдена.

"Если планы Трампа будут реализованы, они будут означать драматическую реформу правительства, пожалуй, более значимую, чем во время его первого срока. Его президентство, особенно первые дни, было отмечено хаосом, внутренними дрязгами и волной наспех написанных указов, быстро отмененных судами", – пишет Associated Press.

Заметим, выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года, а инаугурация нового главы Белого дома - 20 января 2025 года.

Мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

"Итак, если идея состоит в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", – заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне России против Украины, заявив, что хочет прекратить кровопролитие.

"И я сделаю это за 24 часа", - заявил бывший президент США.

Позже отвечая на вопрос о том, позволит ли это соглашение Путину сохранить землю, которую он захватил, Трамп сказал: "Нет, нет. Я заключил бы справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо".

Трампа также спросили, будет ли это победой Путина.

"Вы знаете, это то, о чем можно было договориться. Потому что были определенные части, Крым и другие части страны. Поэтому они могли заключить соглашение там, где сейчас меньшая территория, чем уже захваченная Россией, честно говоря", - уверен экс-глава Белого дома.