Зеленский призвал Конгресс США поддержать помощь Украине, иначе "цена будет выше"

Конгресс США должен продолжать военную помощь Украине, поскольку иначе есть риск нападения России на страну НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

"Если Россия убьет всех нас, она нападут на страны НАТО, и вы пришлете своих сыновей и дочерей. И будет – извините, но цена будет выше", – сказал он, имея в виду положение о коллективной обороне Альянса.

По его словам, противодействие российской агрессии ставит Украину на передовую для западной демократии, Европы и "наших общих ценностей".

В связи с этим Зеленский призвал Конгресс "не терять свободу, не терять сильную позицию и не терять свою демократию".

В то же время он отверг предположения, что усилия украинских военных вернуть оккупированные территории зашли в тупик. Президент подтвердил свою позицию, что любые мирные переговоры потребуют вывода российских войск из Украины.

"Да, люди устали. Но в целом наш народ готов к обороне, как и в первые дни", – добавил глава государства.

Помощь от США: запрос Байдена

Недавно президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предложено выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предложил выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Республиканцы против помощи Украине

The Wall Street Journal писало, что в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Конгрессмен от Республиканской партии Майк Гарсиа и его коллеги направили письмо Байдену, в котором выдвинули ряд условий для дальнейшей помощи Украине. В частности, они хотят получить "фактическую стратегию победы", в которой будет ясное представление о том, как Украина победит и сколько времени это займет, для "понимания конечной цели".

В итоге Палата представителей США приняла законопроект республиканцев о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Украины.