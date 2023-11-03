Растягивают помощь. В Белом доме заявили, что начинают предоставлять Украине меньшие пакеты поддержки

США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

Как отмечает СМИ, таким образом Белый дом четко дал понять, что средства, которыми располагают Штаты на военную помощь Украине, быстро заканчиваются. Это связано с тем, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон и Сенат до сих пор находятся в разногласиях касательно многомиллиардного запросу президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование.

"Мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты [в рамках президентских полномочий], чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину как можно дольше", – сказала Жан-Пьер.

Помощь от США: запрос Байдена

Недавно президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предложено выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предложил выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Республиканцы против помощи Украине

The Wall Street Journal писало, что члены Республиканской партии в Сенате США хотят изменить запрос. По данным издания, в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Конгрессмен от Республиканской партии Майк Гарсиа и его коллеги направили письмо Байдену, в котором выдвинули ряд условий для дальнейшей помощи Украине. В частности, они хотят получить "фактическую стратегию победы", в которой будет ясное представление о том, как Украина победит и сколько времени это займет, для "понимания конечной цели".

В итоге Палата представителей США приняла законопроект республиканцев о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Украины.

Оружие для Украины: пакет на 425 млн долларов

Несмотря на сложности с получением нового финансирования, США продолжают выделение помощи для Украины. В частности, 3 ноября было объявлено о пакете вооружения на 425 млн долларов.

Из них 125 млн долларов пойдут, среди прочего, на:

дополнительные боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов стрелкового оружия и гранат.

Еще 300 млн долларов будут выделены из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления ее противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе. Речь идет о заключении контрактов с американской промышленностью на закупку дополнительных боеприпасов с лазерной наводкой для борьбы с ударными беспилотниками. Однако с оказанием этой помощи средства в рамках USAI исчерпываются..