США выделили Украине боеприпасов еще на $125 миллионов и закупят средств ПВО на $300 миллионов

США объявили о выделении для Украины анонсированного нового пакета помощи для удовлетворения критически важных потребностей в сфере безопасности на общую сумму 425 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении американского Министерства обороны.

В частности, он включает в себя выделение вооружения из имеющихся запасов Пентагона на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины.

Так, будут переданы дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты.

Также Украина получит подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, противопехотные мины M18A1 Claymore, 12 грузовиков для перевозки тяжелого вооружения, неназванное снаряжение для холодной погоды, запчасти и прочее полевое снаряжение.

Помимо этого, еще 300 миллионов долларов будут выделены из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления ее противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе. Речь идет о заключении контрактов на закупку у американской промышленности дополнительных боеприпасов с лазерным наведением для борьбы с ударными беспилотниками.

В то же время в Пентагоне подчеркивают, что с выделением на эти цели 300 миллионов долларов доступные в настоящее время для Украины средства в рамках USAI будут исчерпаны.

"Администрация продолжает призывать Конгресс выполнить свои обязательства перед народом Украины, предоставив дополнительное финансирование, чтобы гарантировать наличие у Украины всего необходимого для защиты от жестокой войны с Россией", - говорится в сообщении.

В американском Минобороны подчеркивают, что помощь в обеспечении безопасности Украины является "разумной инвестицией в национальную безопасность" самих США, помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя оборонно-промышленную базу США и создавая высококвалифицированные рабочие места для американцев.