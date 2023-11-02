Ракеты для борьбы с БПЛА и другое. США предоставят Украине новый пакет помощи, – Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в пятницу, 3 ноября, планирует объявить пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов, в который войдут ракеты для борьбы с беспилотниками и боеприпасы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Ожидается, что в пакете не будет дополнительных ракет ATACMS. Однако он включает в себя боеприпасы с лазерной наводкой для уничтожения российских беспилотников. Речь идет о снарядах на около 300 млн долларов.

Денежные средства на эти боеприпасы поступают из программы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации Байдена покупать оружие у промышленности, а не получать его из запасов страны.

Еще 125 млн долларов пойдут на:

дополнительные боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров;

противотанковое оружие TOW;

противопехотные мины Claymore;

стрелковое оружие;

десяток грузовиков.

Однако источники агентства отметили, что пакет еще дорабатывается и может измениться.

Как пишет Reuters, эти обязательства по оружию стали возможны благодаря процедуре PDA, которая позволяет Байдену передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации.

Администрация президента США до сих пор имеет около 5 млрд долларов, предоставленных Конгрессом, после обнаружения бухгалтерской ошибки, о которой Пентагон сообщил в июне.

Выяснилось, что в течение 2022-2023 финансовых годов вооружение, которое США предоставляли Украине, было переоценено в 6,2 млрд долларов из-за того, что военные чиновники учитывали стоимость замены оружия вместо фактической цены. Этот процесс увеличивал стоимость каждого нового пакета помощи.

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