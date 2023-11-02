Ракети для боротьби з БПЛА та інше. США нададуть Україні новий пакет допомоги, – Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена в пʼятницю, 3 листопада, планує оголосити пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів, до якого ввійдуть ракети для боротьби з безпілотниками та боєприпаси.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Очікується, що в пакеті не буде додаткових ракет ATACMS. Однак він включає боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників. Ідеться про снаряди на близько 300 млн доларів.

Кошти на ці боєприпаси надходять із програми сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не отримувати її із запасів країни.

Ще 125 млн доларів підуть на:

додаткові боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 105 та 155 міліметрів;

протитанкову зброю TOW;

протипіхотні міни Claymore;

стрілецьку зброю;

десяток вантажівок.

Однак джерела агентства зазначили, що пакет ще доопрацьовується й може змінитися.

Як пише Reuters, ці зобов’язання щодо зброї стали можливими завдяки процедурі PDA, яка дозволяє Байдену передавати товари та послуги зі запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації.

Адміністрація президента США досі має близько 5 млрд доларів, наданих Конгресом, після виявлення бухгалтерської помилки, про яку Пентагон повідомив у червні.

Зʼясувалося що, протягом 2022-2023 фінансових років озброєння, яке США надавали Україні, було переоцінене на 6,2 млрд доларів через те, що військові чиновники враховували вартість заміни зброї замість фактичної ціни. Цей процес підвищував вартість кожного нового пакета допомоги.

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