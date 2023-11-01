США допомогли Україні переобладнати системи ППО, щоб захистити енергосистему

Україна продовжує підвищувати свою готовність до можливих російських ударів по об'єктах інфраструктури перед настанням зими. Разом із Сполученими Штатами було розроблено і введено в експлуатацію інноваційні системи протиповітряної оборони, які здатні заповнити критичні прогалини в українському повітряному обороні.

Про це повідомили у Міненерго.

Ця програма, яку американські посадовці прозвали "FrankenSAM," є неймовірно важливим кроком у зміцненні оборони України. Вона об'єднує найсучасніші ракети "земля-повітря" західного виробництва з переобладнаними пусковими установками радянського виробництва або радарами, які вже є в розпорядженні українських військових.

Серед імпровізованих систем протиповітряної оборони "FrankenSAM" представлені три варіанти:

1. Перший варіант об'єднує радянські пускові установки "Бук" з американськими ракетами Sea Sparrow, створюючи надзвичайно потужну і надійну систему оборони.

2. Другий варіант об'єднує радари радянського виробництва з американськими ракетами Sidewinder, які успішно пройшли випробування протягом останніх кількох місяців на військових базах Сполучених Штатів. Україна планує ввести цю систему цієї осені, підсилюючи свою оборону перед можливими загрозами.

3. Третій варіант включає ракетний комплекс Hawk, який було успішно поєднано з радянським обладнанням, що робить цю систему особливо ефективною в контексті української оборони.

Ці "гібридні монстри" представляють собою важливий крок в зміцненні української протиповітряної оборони і підвищенні готовності країни до можливих загроз з боку Росії, особливо в умовах наближення зими. Україна робить все можливе, щоб забезпечити свою безпеку та захистити свою інфраструктуру в цей непевний час.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що Україна створюватиме мультисистему із різних ППО: є системи, які залишаться в країні, а деякі українська сторона знайшла лише на зимовий період.

В Міненерго додають, що Україна стала першою країною у світі, яка запроваджує багаторівневий захист цивільної енергетичної інфраструктури, аби максимально вберегти її від наслідків ворожих атак.

Окрім цього, Україна орендує у партнерів системи протиповітряної оборони для посилення захисту під час опалювального періоду. Україні довго і дозовано постачають системи ППО, оскільки їх немає стільки у світі, щоб віддати одразу.