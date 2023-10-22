Британія навчає українських інженерів захищати критичну інфраструктуру від атак РФ

У Великій Британії розробили програму навчання для українських інженерів із захисту енергетичної інфраструктури від російських ракетних та дронових атак.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

Зазначається, українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин, а також де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар’єри, щоб допомогти захистити ці місця від російських атак.

Українських фахівців навчали інженери британської армії. Двотижневу програму провели на прохання України.

Навчання проходили на британському газовому заводі, військовому аеродромі та портовому об’єкті.

"Український народ продемонстрував непохитну стійкість перед обличчям незаконного вторгнення РФ, і це навчання допоможе врятувати життя в холодні зимові місяці, коли доступ до надійної енергії є життєво важливим", - сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Він додав, що пошкодження та руйнування критичних об'єктів інфраструктури російськими ракетними та безпілотними атаками є однією з найбільших загроз для життя та безпеки цивільних українців.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими росіяни будуть знову намагатися знищити українську енергосистему. За словами очільника держави, ворог спробує зробити більше ударів та більше спроб обійти український захист.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповідав, що системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від західних партнерів, зосередяться на захисті енергетичної інфраструктури та стратегічних об'єктів, як це й робили минулої зими.

Як вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, енергосистема України цьогоріч захищена від ракетних ударів краще, ніж торік.