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Британия учит украинских инженеров защищать критическую инфраструктуру от атак РФ
В Великобритании была разработана программа обучения для украинских инженеров по защите энергетической инфраструктуры от российских ракетных и дроновых атак.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Отмечается, украинских инженеров учили, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также как лучше всего разместить физические и воздушные барьеры, чтобы защитить эти места от российских атак.
Украинских специалистов обучали инженеры британской армии. Двухнедельную программу провели по просьбе Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Учения проходили на британском газовом заводе, военном аэродроме и портовом объекте.
"Украинский народ продемонстрировал непреклонную устойчивость перед лицом незаконного вторжения РФ, и это обучение поможет спасти жизнь в холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии жизненно важен", - сказал министр обороны Британии Грант Шаппс.
Он добавил, что повреждение и разрушение критических объектов инфраструктуры российскими ракетными и беспилотными атаками является одной из самых больших угроз для жизни и безопасности гражданских украинцев.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается нанести больше ударов и обойти украинскую защиту.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали прошлой зимой.
Как считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, энергосистема Украины в этом году защищена от ракетных ударов лучше, чем в прошлом.