Британия учит украинских инженеров защищать критическую инфраструктуру от атак РФ

В Великобритании была разработана программа обучения для украинских инженеров по защите энергетической инфраструктуры от российских ракетных и дроновых атак.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Отмечается, украинских инженеров учили, как определить наиболее уязвимые элементы инфраструктуры, потенциальные расстояния взрыва и влияние разного оружия и взрывчатых веществ, а также как лучше всего разместить физические и воздушные барьеры, чтобы защитить эти места от российских атак.

Украинских специалистов обучали инженеры британской армии. Двухнедельную программу провели по просьбе Украины.

Учения проходили на британском газовом заводе, военном аэродроме и портовом объекте.

"Украинский народ продемонстрировал непреклонную устойчивость перед лицом незаконного вторжения РФ, и это обучение поможет спасти жизнь в холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии жизненно важен", - сказал министр обороны Британии Грант Шаппс.

Он добавил, что повреждение и разрушение критических объектов инфраструктуры российскими ракетными и беспилотными атаками является одной из самых больших угроз для жизни и безопасности гражданских украинцев.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой россияне будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему. По словам главы государства, враг попытается нанести больше ударов и обойти украинскую защиту.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что системы противовоздушной обороны, которые Украина получает от западных партнеров, сосредоточятся на защите энергетической инфраструктуры и стратегических объектов, как это и делали прошлой зимой.

Как считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, энергосистема Украины в этом году защищена от ракетных ударов лучше, чем в прошлом.