В Британии проверят возможность использования активов РФ для помощи Украине

Правительство Великобритании планирует проверить, как российские замороженные активы могут использоваться для финансирования военных действий Украины.

Об этом пишет Тhe Guardian со ссылкой на заявление канцлера казначейства Британии Джереми Ханта.

Выступая на ежегодной конференции МВФ в Марракеше, Хант сказал, что министры финансов G7 обсуждали, можно ли использовать российские суверенные активы для финансирования обороны Украины. По его словам, следует делать все возможное, чтобы убедить президента РФ Владимира Путин, что он не сможет позволить себе и дальше вести такую войну.

"Это незаконная война. Нам нужно сделать все возможное, чтобы Россия не могла продолжать ее финансировать", – сказал он.

Издание пишет, что в G7 также заявили, что изучит возможность налогообложения доходов от конфискованных российских активов для поддержки Украины в соответствии с действующим законодательством.

Отмечается, что страны G7 попросили центральные банки рассмотреть такую возможность, потому что совершенно ясно понимают, что это незаконная война, противоречащая международному праву.

Хант считает, что война будет продолжаться еще некоторое время назад, союзникам Украины следует быть очень осторожными в том, как управлять экономикой, и в частности, замороженными активами.

Отмечается, что, несмотря на желание определенных стран передать Украине конфискованные активы, могут возникнуть возможные юридические осложнения при фактическом дарении конфискованных российских средств.

По информации Тhe Guardian, лидеры ЕС, которые встретятся в октябре, потребуют решительного прогресса по использованию российских активов, замороженных санкциями, для помощи Украине.

Издание писало, что министры финансов G7 оценили, что в Европе заморожено 280 миллиардов долларов и ожидают, что в ближайшие месяцы нужно будет найти юридически обоснованные способы их использования для помощи Украине.

Замороженные активы РФ: в ЕС продолжается дискуссия

В конце февраля 2022 года Европейский Союз заморозил активы Центрального банка РФ. К слову, Европейский Союз спорит с Европейским центральным банком о планах использования замороженных активов Центробанка РФ на восстановление Украины.

В мае текущего года FT писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от замороженных российских активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, 180 млрд евро активов Центрального банка РФ), генерирующих средства за счет купонов и погашений.

При этом Германия выступает против использования части прибыли от замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины. Немецкий чиновник предупредил об открытии "банки с червями", объяснив, что если ЕС возьмет деньги из российского Центрального банка или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент.

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