У Британії перевірять можливість використання активів РФ для допомоги Україні

Уряд Великої Британії планує перевірити, як російські заморожені активи можуть бути використані для фінансування воєнних дій України.

Про це пише Тhe Guardian з посиланням на заяву канцлера казначейства Британії Джеремі Ханта.

Виступаючи на щорічній конференції МВФ у Марракеші, Хант сказав, що міністри фінансів G7 обговорювали, чи можна використовувати російські суверенні активи для фінансування оборони України. За його словами, слід робити все можливе, щоб переконати президента РФ Володимира Путін, що він не зможе дозволити собі і далі вести таку війну.

"Це незаконна війна. Нам потрібно зробити все можливе, щоб Росія не могла продовжувати її фінансувати", - сказав він.

Видання пише, що в G7 також заявили, що вивчить можливість оподаткування прибутків від конфіскованих російських активів для підтримки України відповідно до чинного законодавства.

Зазначається, що країни G7 попросили центральні банки розглянути таку можливість, тому що абсолютно чітко розуміють, що це незаконна війна, яка суперечить міжнародному праву.

Хант вважає, що війна триватиме ще певний час тому союзникам України слід буди дуже обережними у тому, як керувати економікою, та зокрема, замороженими активами.

Зазначається, що попри бажання певних країн передати Україні конфісковані активи можуть виникнути можливі юридичні ускладнення при фактичному даруванні конфіскованих російських коштів.

За інформацією Тhe Guardian, лідери ЄС, які зустрінуться в жовтні, вимагатимуть рішучого прогресу щодо використання російських активів, заморожених санкціями, для допомоги Україні.

Видання писало, що міністри фінансів G7 оцінили, що в Європі заморожено 280 мільярдів доларів, і очікують, що в найближчі місяці потрібно буде знайти юридично обґрунтовані способи їх використання для допомоги Україні.

Заморожені активи РФ: у ЄС триває дискусія

До слова, Європейський Союз сперечається з Європейським центральним банком щодо планів на використання заморожених активів Центробанку РФ на відбудову України.

У травні поточного року FT писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, 180 млрд євро активів Центрального банку РФ), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

При цьому, Німеччина виступає проти використання частини прибутку від заморожених активів Центрального банку Росії для відновлення України. Німецький чиновник попередив про відкриття "банки з хробаками", пояснивши, що якщо ЄС візьме гроші з російського Центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент.

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