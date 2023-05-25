ЄС планує передати Україні прибутки від заморожених російських активів: про яку суму йдеться

Країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Наразі йдеться про дохід від суму у 196,6 млрд євро. За квартал сума нарахованих відсотків на ці активи склала 734 мільйони євро — саме ці гроші може отримати Київ.

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на власні джерела.

Посадовці шукають законний шлях використання доходів від коштів, які застрягли в розрахунковій компанії Euroclear. Відомо, що провели кілька нарад з цього приводу.

Рішення не приведе до експропріації самих активів, але буде означати посилення фінансового тиску Заходу на Росію з метою допомогти Києву захиститися від російської агресії.

За даними бельгійського уряду, санкції заморозили російські активи в Euroclear на суму 196,6 млрд євро, з яких 180 млрд євро – це активи російського центрального банку. Ці активи генерують готівку від купонів і викупів. Euroclear реінвестує дохід, і саме прибуток, отриманий від реінвестування, посадовці ЄС планують передати Україні.

Схема отримання доходу працює таким чином: Euroclear надає в борг залишки готівки своїх клієнтів для мінімізації кредитного ризику та отримує відсотки. Високі ставки разом із нетиповим накопиченням платежів через санкції призвели до зростання прибутків. У першому кварталі 2023 року дохід склав 734 мільйони євро.

Зауважимо, що уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Кабмін повідомляв про перший успішний кейс. Йдеться про конфіскацію активів двох російських банків на суму 17 млрд грн.

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