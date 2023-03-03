Конфіскація російських активів. Україна отримала перші гроші, — Шмигаль

Питання конфіскації російських активів на користь України наразі вирішується у правовій площині. Вже є перший успішний кейс. Йдеться про конфіскацію активів двох російських банків на суму 17 млрд грн.

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Про це 3 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, передає "Укрінформ".

"Перший реалізованим кейс в Україні ми вже маємо – це конфіскація активів двох російських банків на суму 17 млрд грн. Інших кейсів, на жаль, поки що немає, але робота активно продовжується. Інфраструктура для цього фактично створена", — сказав Шмигаль, не уточнивши про які саме банки йдеться.

Кошти, які були отримані внаслідок конфіскації російських активів, надходять до України через той самий спеціальний адміністративний рахунок, через який в 2022 році від партнерів надійшло $2,2 млрд. Його створив МВФ в квітні 2022 року.

Проблемою залишається питання законодавчого врегулювання самої процедури конфіскації російських активів.

"Сьогодні ми активно працюємо з країнами G7, всіма міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, виносимо це питання для обговорення на "Фінансовий Рамштайн" — потрібно запровадити два рівні законодавства. Перший – кожна країна має ухвалити на національному рівні законодавство (щодо компенсації — Delo.ua). А другий – має бути прийняте міжнародне законодавство, яке дозволить конфіскувати суверенні активи агресора", — додав Шмигаль.

Зауважимо, що уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Водночас, наприклад, Швейцарія заявила, що не конфісковуватиме приватні російські активи.

Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що нібито швейцарський банк Credit Suisse "заморозив третину зареєстрованих російських активів в країні".