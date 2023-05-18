Уряд хоче залучити інвестиції під заставу російських активів: розглядає можливість

Український уряд розглядає варіант залучення приватних інвестицій під заставу заморожених активів РФ. Про це заявив урядовий уповноважений з питань управління держборгом Юрій Буца, передає Центр економічної стратегії.

"Російські активи у якості застави – це важкий для структурування, але вартий розмов спосіб. Маючи таку кількість коштів, які генерують дохід, треба думати, як їх використати вже зараз", – сказав він.

Чиновник вважає, що якщо ці кошти не можна отримати в якості репарацій через юридичні процедури, то треба думати над альтернативою.

"Тут теж є велике питання політичної волі", – додав Буца.

Своєю чергою стратег компанії Bluebay Asset Management Тімоті Еш під час дискусії зазначив, що російські активи безумовно мають йти на відновлення України. Однак поки на Заході мало хто згоден із такою позицію. Тому проміжним варіантом може бути використання відсотків, які нараховуються на заморожені активи.