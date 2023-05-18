Правительство хочет привлечь инвестиции под залог российских активов: рассматривает возможность

Украинское правительство рассматривает вариант привлечения частных инвестиций под залог замороженных активов РФ. Об этом заявил правительственный уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца, передает Центр экономической стратегии.

"Российские активы в качестве залога – это трудный для структурирования, но стоящий разговора способ. Имея такое количество средств, генерирующих доход, нужно думать, как их использовать уже сейчас", – сказал он.

Чиновник считает, что если эти средства нельзя получить в качестве репараций в связи с юридическими процедурами, то нужно думать над альтернативой.

"Здесь тоже большой вопрос политической воли", – добавил Буца.

В свою очередь стратег компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш во время дискуссии отметил, что российские активы безусловно должны идти на восстановление Украины. Однако пока на Западе мало кто согласен с такой позицией. Поэтому промежуточным вариантом может быть использование процентов, начисляемых на замороженные активы.