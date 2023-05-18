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Экономика
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Правительство хочет привлечь инвестиции под залог российских активов: рассматривает возможность

Юрий Буца
Правительственный уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца. Фото: сайт Министерства финансов Украины

Украинское правительство рассматривает вариант привлечения частных инвестиций под залог замороженных активов РФ. Об этом заявил правительственный уполномоченный по управлению госдолгом Юрий Буца, передает Центр экономической стратегии.

"Российские активы в качестве залога – это трудный для структурирования, но стоящий разговора способ. Имея такое количество средств, генерирующих доход, нужно думать, как их использовать уже сейчас", – сказал он.

Чиновник считает, что если эти средства нельзя получить в качестве репараций в связи с юридическими процедурами, то нужно думать над альтернативой.

"Здесь тоже большой вопрос политической воли", – добавил Буца.

В свою очередь стратег компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш во время дискуссии отметил, что российские активы безусловно должны идти на восстановление Украины. Однако пока на Западе мало кто согласен с такой позицией. Поэтому промежуточным вариантом может быть использование процентов, начисляемых на замороженные активы.

Автор:
Артем Ющенко