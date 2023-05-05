Все проценты от замороженных российских активов Бельгия направит Украине

Бельгия планирует направить 180 млрд долл. Украине – эти средства страна получила от замороженных российских активов. Такую информацию озвучил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины.

Как сообщил премьер-министр, в марте Бельгия решила направить часть процентов от налога на замороженные активы в поддержку Украины. Но правительство решило использвать для этого все полученные проценты.

"Сейчас мы исследуем, как можем полностью использовать доходы с этих российских активов в поддержку восстановления Украины. Бельгия готова играть ведущую роль в Европейской комиссии", - заявил премьер-министр Бельгии.

Бельгия является одной из европейских стран, заморозивших больше всего российских активов.

Как стало известно в апреле, в 2022 году Бельгии удалось заработать 625 млн евро, для этого обложив доходы замороженных российских активов.

в Бельгии заморозили 250,6 млрд евро российских активов, размещенных через Euroclear, международный депозитарий и компанию по расчетам/доставке облигаций и акций, которая хранит огромное количество замороженных российских активов. Euroclear реинвестировал эти деньги, и смог получить доходы в размере 821 млн. евро. С последней суммы сняли налог по повышенной ставке.

Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под финансовые санкции после вторжения России в Украину.

Некоторые из них были введены после аннексии Россией Крыма в 2014 году, однако большинство было введено после вторжения в Украину в феврале этого года. Отмечается, что по состоянию на апрель было известно о замораживании Бельгией активов РФ всего на 3,5 миллиарда евро.