Нидерланды и Бельгия поддержали вступление Украины в ЕС и подписали декларацию

Бельгия и Нидерланды скоординировали дальнейшую военную помощь Украине и согласились оказывать поддержку в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

Значительную часть достигнутых договоренностей и намерений сторон закрепить в принятой по результатам трехсторонних переговорах совместной декларации, сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Документ охватывает такие темы, как удовлетворение неотложных оборонных потребностей Украины, поддержка украинской Формулы мира, продвижение Украины к членству в НАТО и обеспечение безопасности Украины, привлечение России к ответственности, а также дальнейшее усиление антироссийских санкций и разработка механизма возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией.

Жовква отметил, что в документе конкретизировали вопросы евроатлантической интеграции Украины, а также смогли зафиксировать необходимость рассмотрения вопроса гарантий безопасности во время Вильнюсского саммита НАТО

"С принятием сегодняшней Совместной декларации мы пересекли символический предел – формализовали поддержку Украины на евроатлантическом направлении со стороны 16 государств-членов НАТО, к которым добавились и Нидерланды и в скором времени присоединится Швеция", - написал Жовква.

Как известно, президент Владимир Зеленский в четверг находится с визитом в Нидерландах, где встретился с премьером Марком Рютте, а также с главой правительства Бельгии Александром де Кроо.