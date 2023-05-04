Зеленский начал визит в Нидерланды: в ОП рассказали детали

Президент Владимир Зеленский 4 мая начал визит в Нидерланды. В частности, глава государства посетит Международный уголовный суд.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"В Гааге Владимир Зеленский уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп", - отметил он.

Далее президент посетит Международный уголовный суд, там он встретится с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.

Также в программе большое обращение президента Украины к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институтов, расположенных в Гааге.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате также с премьер-министром Бельгии Александером де Кро.

Также будет аудиенция у короля Виллема Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Таким образом, 123 страны мира, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать Путина и Львову-Белову в случае их въезда на территории этих государств.