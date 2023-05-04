Зеленський розпочав візит до Нідерландів: в ОП розповіли деталі

Президент Володимир Зеленський 4 травня розпочав візит до Нідерландів. Зокрема, глава держави відвідає Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

"У Гаазі Володимир Зеленський вже провів зустріч із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп", - зазначив він.

Далі президент відвідає Міжнародний кримінальний суд, там він зустрінеться з його президентом Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером.



Також у програмі велике звернення президента України до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі.

Крім того, Зеленський зустрінеться окремо із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Також буде аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Таким чином, 123 країни світу, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані арештувати Путіна й Львову-Бєлову у разі їх вʼзду на території цих держав.