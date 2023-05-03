Зеленський приїхав із візитом до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня 2023 року, відвідає Фінляндію з офіційним візитом на запрошення президента Фінляндської Республіки Саулі Нііністе.

Про це повідомила пресслужба президента Фінляндії.

Зазначається, що офіційні переговори між президентом Нііністе та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної підтримки України з боку Фінляндії, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації.

На завершення дискусій президенти проведуть спільну прес-конференцію.

У робочому обіді в рамках офіційного візиту також візьмуть участь прем'єр-міністр Санна Марін і міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. У програмі президента Зеленського також зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

Крім того, у другій половині дня президент Нііністе проведе Північно-український саміт, у якому візьмуть участь Зеленський, а також прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Під час саміту обговорюватиметься ситуація із загарбницькою війною Росії в Україні, подальша підтримка України скандинавськими країнами, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціатива України щодо справедливого миру.

Також прем’єр-міністри Північних країн також матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.

Зауважимо, президент Нііністе та президент Зеленський востаннє зустрічалися в січні 2023 року, коли президент Нііністе відвідав Київ.