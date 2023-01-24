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Презедент Фінлядії приїхав до України
24 січня президент Фінляндії Саулі Нііністьо завітав до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомила песслужба Офісу президента України.
"Вітаю в Україні Президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу", - написав Зеленський та опублікував відео зустрічі зі своїм фінським колегою.
Як повідомив Саулі Нііністьо у Twitter, президенти обговорили війну Росії проти України. Лідер Фінляндії пообіцяв і надалі підтримувати Україну у її боротьбі проти країни-агресора РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Сьогодні я зустрівся з президентом України Зеленським у Києві. Ми обговорили поточну ситуацію російсько-агресорської війни та підтримку, якої потребує Україна. Фінляндія продовжує підтримувати Україну", - написав Саулі Нііністьо.
Він також відвідав Бородянку та Бучу на Київщині.
"Вчинені звірства не повинні залишитися безкарними. Я, як і раніше, глибоко вражений мужністю та рішучістю українського народу, солдатів та цивільних осіб. Це запам'ятається майбутнім поколінням", - зазначив президент Фінляндії..
Нагадаємо, Фінляндія виділяє 12-й пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, ввійдуть важка артилерія та боєприпаси.
Загалом Фінляндія поставила Україні військову допомоги на суму 590 млн євро.