Презедент Фінлядії приїхав до України

24 січня президент Фінляндії Саулі Нііністьо завітав до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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Про це повідомила песслужба Офісу президента України.

"Вітаю в Україні Президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу", - написав Зеленський та опублікував відео зустрічі зі своїм фінським колегою.

Як повідомив Саулі Нііністьо у Twitter, президенти обговорили війну Росії проти України. Лідер Фінляндії пообіцяв і надалі підтримувати Україну у її боротьбі проти країни-агресора РФ.

"Сьогодні я зустрівся з президентом України Зеленським у Києві. Ми обговорили поточну ситуацію російсько-агресорської війни та підтримку, якої потребує Україна. Фінляндія продовжує підтримувати Україну", - написав Саулі Нііністьо.

Він також відвідав Бородянку та Бучу на Київщині.

Visited Borodianka and Bucha. The atrocities committed here must not go unpunished.



I remain deeply impressed by the courage and determination of the Ukrainian people, soldiers and civilians alike. It will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/LQo6Vq8Q98 — Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023

"Вчинені звірства не повинні залишитися безкарними. Я, як і раніше, глибоко вражений мужністю та рішучістю українського народу, солдатів та цивільних осіб. Це запам'ятається майбутнім поколінням", - зазначив президент Фінляндії..

Нагадаємо, Фінляндія виділяє 12-й пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, ввійдуть важка артилерія та боєприпаси.

Загалом Фінляндія поставила Україні військову допомоги на суму 590 млн євро.