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Президент Финлядии приехал в Украину

Президент Финлядии приехал в Украину

24 января президент Финляндии Саули Нииностио посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщила песслужба Офиса президента Украины.

"Приветствую в Украине Президента Финляндии Саули Нииностио. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа", - написал Зеленский и опубликовал видео встречи со своим финским коллегой.

Как сообщил Саули Нииностио в Twitter, президенты обсудили войну России против Украины. Лидер Финляндии пообещал и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора РФ.

"Сегодня я встретился с президентом Украины Зеленским в Киеве. Мы обсудили текущую ситуацию российско-агрессорской войны и поддержку, в которой нуждается Украина. Финляндия продолжает поддерживать Украину", - написал Саули Нииностио.

Он также посетил Бородянку и Бучу в Киевской области.

"Совершенные зверства не должны остаться безнаказанными. Я по-прежнему глубоко поражен мужеством и решительностью украинского народа, солдат и гражданских лиц. Это запомнится будущим поколениям", - отметил президент Финляндии.

Напомним, Финляндия выделяет 12-й пакет военной помощи Украине, в который, в частности, войдут тяжелая артиллерия и боеприпасы.

В общей сложности Финляндия поставила Украине военную помощь на сумму 590 млн евро.

Автор:
Светлана Манько