Фінляндія виділить Україні новий пакет військової допомоги - гроші підуть на навчання

Представники влади Фінляндії погодили відправлення 15-го пакету військової допомоги Україні. Інформація з‘явилася на сайті міністерства оборони Фінляндії.

В переліку нового пакету допомоги - види озброєння для забезпечення потреб європейської тренувальної місії для України, яка займається навчанням 30 тисяч українських солдатів. Йдеться про базову і спеціалізовану підготовку військовослужбовців.

За оцінками, заміна оборонної техніки, включеної в постачання, коштуватиме Фінляндії 78 мільйонів євро.

“Україні потрібні різні види підтримки. Ми беремо участь у тренувальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів і маючи необхідну матеріальну допомогу”, - заявма міністр оборони Антті Кайкконен.

Вартість усіх пакетів оборонного обладнання, які Фінляндія постачає в Україну, зараз становить близько 990 мільйонів євро.

Із міркувань безпеки Міноборони не розкриває весь зміст пакета й терміни доставки.

У березні Фінляндія оголосила новий пакет допомоги для України, який включатиме важке озброєння, боєприпаси та ще три танки Leopard 2, які призначені для розмінування.

Також допомога передбачатиме навчання українських фахівців на цих танках.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що Фінляндія долучиться до "танкової коаліції" для України.

Водночас Фінляндія відмовилася передавати Україні винищувачі Hornet. Адже впродовж наступних декількох років винищувачі Hornet використовуватимуться Оборонними силами Фінляндії, після чого їхній життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Зазначимо, у квітні Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на своєму кордоні з Росією. Будівництво паркану має вберегти у разі атаки кордону мігрантами.

Паркан завдовжки в 200 км виготовлять зі сталевої сітки і оснащать обладнанням для спостереження.

Фото: ua.depositphotos.com