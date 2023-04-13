Фінляндія провела навчання поблизу Росії - перший військовий захід після вступу до НАТО

Поблизу Росії, у Фінській затоці, відбулися навчання берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями, які є частиною морських сил швидкого реагування НАТО. Це перший військовий захід країни після її вступу до Альянсу. Про це повідомило фінське видання yle.

Разом із суднами, які належать флоту Фінляндії, у територіальних водах цієї країни тренувалися німецький 140-метровий фрегат “Мекленбург-Передня Померанія” і 120-метровий португальський - “Бартоломеу Діас”.

Ці судна озброєні носовою гарматою, морськими та зенітними ракетами, несуть на собі вертоліт і протичовнову систему.

Два фрегати постійної військово-морської дивізії НАТО пришвартувалися до причалу гавані до Гельсінкі у четвер вранці.

Загалом, на кораблях було близько 400 членів екіпажу.

"Ми, мабуть, перший підрозділ в оборонних силах, який приймає візит як держава-член НАТО. Для нас це, звичайно, велика честь", - заявив начальник штабу берегових ВМС Фінляндії, командувач Ян-Ерік Айтос.

Раніше ЗМІ, посилаючись на представників НАТО, повідомляли, що наразі немає планів щодо розгортання бойової групи у Фінляндії. Але верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил Альянсу постійно оцінює загрози та може надати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Зазначимо, у квітні Фінляндія стала 31-м членом НАТО.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна не планувала приєднуватися до Альянсу. Але повномасштабна війна в центрі Європи змусила Фінляндію змінити рішення.

До НАТО планує приєднатися Швеція, але в країни виникли труднощі з ратифікацією членства. Питання до Стокгольма виникли у Туреччини і Угорщини

Нагадаємо, Фінляндія відмовилася передавати Україні винищувачі Hornet.

В уряді Фінляндії вважають, що дискусія щодо можливості передачі винищувачів Hornet Україні не актуальна.

Адже впродовж наступних декількох років винищувачі Hornet використовуватимуться Оборонними силами Фінляндії, після чого їхній життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.